Türk şoför restoran soygununda katledildi

ABD’de yemek teslimat şirketi DoorDash’ta şoförlük yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür, perşembe sabah saatlerinde girdiği Virginia eyaleti Manassas bölgesindeki Denny’s restoranında iki soyguncu tarafından saldırıya uğradı. Konuya ilişkin açıklama yapan Virginia polisi, birinini elinde cop, diğerinin ise silah bulunan maskeli iki soyguncunun söz konusu restorana girdiğini ve içerdeki 23 kişinin cüzdan ve telefonlarını aldığını belirtti. Soygun esnasında siparişi almak için içeri giren Özgür’ün kapıyı tuttuğu ancak soyguncuların Özgür’ün kafasına sopayla vurup daha sonra göğüs bölgesine ateş ettiği bildirildi.

10 BİN DOLAR ÖDÜL

Soyguncuların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, eyalet polisi failleri arama çalışması başlattı. Polis, soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. 16 ve 10 yaşlarında iki çocuk babası olan Özgür’ün, geçimini sağlamak için iki işte çalıştığı ve yemek teslimatını ek iş olarak yaptığı belirtildi.

YARDIM İÇİN KAMPANYA

Olaya dair yazılı bir açıklama yayımlayan DoorDash yönetimi ise, Özgür’ün ölümünden dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, “Acılı aileye ulaşıp, geçirdikleri bu zor zamanlarda her türlü destek için yanlarında olduğumuzu belirttik. Bu korkunç olayın aydınlatılması için emniyet görevlileriyle irtibat içerisindeyiz.” ifadelerine yer verdi. Diğer yandan, Özgür’ün cenaze masrafları için GoFundMe adlı bağış toplama sitesi üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.