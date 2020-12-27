Türk SİHA'ları ‘ders veriyor'

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA’lar dünya basınında yer almaya devam ediyor. Fransız gazetesi Le Monde’da Türk SİHA’larının dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiği kaleme alındı. SİHA’ların Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da gösterdiği başarıdan bahsedilen haberde, “6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya’da olduğu gibi Karabağ’da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA’lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı” ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde Fransız Liberation, SİHA’ların Türkiye’nin yeni ulusal kahramanları olduğunu belirtmiş, İtalyan La Repubblica ise Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir’in Türk havacılık sanayiine kattıklarına değinmişti.