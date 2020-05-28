Türk mühendislerden uçan 'hayalet taksi'

Türk mühendislerinden oluşan bir ekip, hidrojen yakıt pili ve plazma teknolojisi kullanan dikey iniş kalkışlı hayalet uçaklar üretecek. Berlin merkezdeki Electrofluidsystems adlı şirketin vatoz benzeri uçan kanatlarla geliştireceği uçaklar kargo ve yolcu taşıyacak. 2 kişilik hava taksisi olarak hizmet verecek. Şirketin kurucusu Berkant Göksel, 2030’da hedeflerinin uzay turizmi olduğunu belirtti.

