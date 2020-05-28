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28 Mayıs 2020 Perşembe 03:00 | Son Güncelleme:

Türk mühendislerden uçan 'hayalet taksi'

Türk mühendislerden uçan 'hayalet taksi'

Almanya'da Türk mühendiler, hidrojen yakıt pili ve plazma teknolojisi kullanan dikey iniş kalkışlı hayalet uçak geliştirdi. Uçaklar hem kargo hem de yolcu taşıyacak.

Türk mühendislerinden oluşan bir ekip, hidrojen yakıt pili ve plazma teknolojisi kullanan dikey iniş kalkışlı hayalet uçaklar üretecek. Berlin merkezdeki Electrofluidsystems adlı şirketin vatoz benzeri uçan kanatlarla geliştireceği uçaklar kargo ve yolcu taşıyacak. 2 kişilik hava taksisi olarak hizmet verecek. Şirketin kurucusu Berkant Göksel, 2030’da hedeflerinin uzay turizmi olduğunu belirtti.


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