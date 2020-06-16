Türk mayın temizleme uzmanları kritik rol oynadı

Darbeci Hafter güçlerinin elinde bulunan stratejik Sirte şehrini kurtarmak için Zafer Yolları Harekatı’na başlayan Libya ordusunun, Ebu Gıreyn ve Vişke bölgesindeki hazırlıklarını Anadolu Ajansı görüntüledi. Orduya bağlı birliklerin konuşlandığı Vişke bölgesinde açıklamalarda bulunan saha komutanlarından General Hüseyin eş-Şeltati, birliklerin ilerleyişi hakkında son durumu paylaştı.

Şeltati, “Hazırlıklarımız ve azmimiz oldukça güçlü. Kaydedilen hızlı ilerlemenin ardından savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle mevzilerimize döndük ancak hazırlıklarımız yerli yerinde” ifadelerini kullandı.

Şeltati ayrıca Türkiye’den gelen mayın ve bomba imha uzmanlarının çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Türk mayın imha uzmanlarının “oldukça kritik bir iş” üstlendiklerini belirten Şeltati, “Çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu ekiple bizzat tanışmadım ama mayın temizliğinde büyük bir uzmanlık gösterdiklerine dair bilgiler aldım. İnsanların evlerine dönmelerini sağlayacaklarını umuyoruz” dedi.