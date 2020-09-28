Türk Konseyinden işgalci Ermenistan'a çağrı: Derhal ve koşulsuz geri çekilin

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, BM kararlarının Ermenistan'ı işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal çekilmeye çağırdığını vurguladı.

AA'da yer alan haberde Amreyev iki ülke arasındaki çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türk Konseyi, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelemektedir."

İŞGALCİ ERMENİSTAN İŞGAL ATINDAKİ TÜM TOPRAKLARDAN ÇEKİLSİN

Çatışmalardaki can kayıpları için Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Amreyev, "Türk Konseyi, 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.