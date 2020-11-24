Türk kargo gemisine Akdeniz'de korsanlık

Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul’dan demir alarak Libya’ya hareket etti. Gemi, önceki gece Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı’nda görevli Alman fırtakeyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durdurulup arandı.

HELİKOPTERDEN İNDİLER



Hamburg Fırkateyni’nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaşananları şöyle anlattı: “Türk bayraklı ticaret gemisinin kaptanı işbirliği göstererek geminin yükü ve seferi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmıştır. Buna rağmen saat 17.45’te Irini Harekâtı silahlı unsurları tarafından gemiye çıkılmış, personel alıkonulmuş, zor kullanmak suretiyle konteynerler aranmıştır.”

SABAHA KADAR ZORBALIK



“Gece yarısı sonrasına kadar devam eden müdahale, ancak ülkemizin ısrarlı itirazları üzerine sonlandırılmıştır. Silahlı personel sabaha kadar ticaret gemisinde beklemiş, sabah 09.38’de gemiyi terk etmiştir. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Uluslararası sularda ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınması esastır. Meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır.”

DİYALOG ÇAĞRISINA SABOTAJ YAPTILAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün AB’ye “Yerimiz Avrupa’dadır” mesajı göndermiş, “Sadece Osmanlı’nın Avrupa’da 600 yıllık geçmişi var. Bugün de kendimizi Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. NATO başta olmak üzere batı ittifaklarının en güçlü üyesi olduk. Başka arayışlara mecbur bırakmadıkları sürece savunmadan ticarete kadar tercihimizi hep batıdan yana kullandık. Ama bu açık saldırılara, çifte standartlara boyun eğeceğimiz anlamına da gelmiyor. Her şeye rağmen siyaset ve müzakere yoluyla çözülemeyecek sorunumuzun olmadığına inanıyoruz. Bunun için AB’ye tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir işbirliği tesis edelim çağrısında bulunuyoruz” demişti.

TÜRKİYE EDEPSİZLİĞİN HESABINI SORACAKTIR



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: “AB taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Bu tartışmalı harekat (İrini) çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum.”

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: “Modern bir korsanlık, eşkıyalık ve barbarlık: Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır.”

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: “Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu barbarlığa karşı her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.”

EMEKLİ TÜMAMİRAL CEM GÜRDENİZ: “Açıkça düşmanca bir hareket. Yapılan denizde haydutluktur. Viyana Protokolü, Palermo Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi; bunlara rağmen... Böyle bir şey ben ilk defa görüyorum. Alman hükümeti Türkiye’den özür dilemelidir. Küstah adamlar!”

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI HAKKI ÇAŞIN: “Burada yapılmak istenen şey şu, Türkiye’yi küçük düşürmek, Türkiye’nin kaçakçılık eylemlerinde bulunduğunu iddia etmek.’’

İRİNİ HAREKATI HUKUKA AYKIRI



İrini Harekatı, BM’nin Libya’ya silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz’de başlatılan tartışmalı bir operasyon. 2292 No’lu BM Güvenlik Konseyi kararıyla meşru Libya hükümetiyle istişare zorunlu tutulurken İrini Harekatı buna uymuyor.



ALMANYA TOPU İTALYA’YA ATTI



Almanya Savunma Bakanlığı, Alman fırkateyne arama görevinin Roma’daki İrini Harekat Merkezi’nden verildiğini açıkladı. Bayrak devleti Türkiye’den izin alınmadan arama yapıldığını kabul eden bakanlık, topu Harekat Merkezi’ne attı. Mer kez de “Türkiye inceleme izni vermeyince gemiyi bıraktık. Yasadışı malzeme yoktu” açıklaması yaptı.

AB, ALMANYA VE İTALYA’YA NOTA



Ankara’daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İrini Operasyonu’nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi. Bakanlık, “Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır” açıklaması yaptı.