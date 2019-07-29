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  3. Miçotakis'ten çelişkili açıklamalar! Önce 'Türk işgali' dedi sonra 'cesur başlangıç'

Miçotakis'ten çelişkili açıklamalar! Önce 'Türk işgali' dedi sonra 'cesur başlangıç'

Miçotakis'ten çelişkili açıklamalar! Önce 'Türk işgali' dedi sonra 'cesur başlangıç'

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak." dedi.

Üç hafta önce iktidara gelen Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaparak, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da bir araya geldi. İki günlük çalışma ziyareti için Ada'da bulunan Miçotakis gerçekleştirdiği çeşitli temasların ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. 

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik bir soru üzerine Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak. Ama bu adımların kademe kademe gerçekleştirilmesi gerek. Zaman ve güven inşası lazım." ifadelerini kullandı.

(AA)

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