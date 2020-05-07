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  3. Türk İHA'larına karşılık veremeyen Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı

Türk İHA'larına karşılık veremeyen Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı

Türk İHA'larına karşılık veremeyen Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı

Türkiye'nin günbegün büyüyen insansız hava aracı filosuna ayak uydurmakta güçlük çeken Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı. Yunanistan'ın bir dizi Heron İHA'yı üç yıl süreyle kiraladığı bildirildi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de aktif bir şekilde kullandığı insansız hava araçlarına (İHA) karşı eli kolu bağlanan Yunanistan, çareyi İsrail’in kapısını çalmakta buldu.

Aksam.com.tr’nin Bloomberg’den aktardığı habere göre, İsrail ile Yunanistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan anlaşma kapsamında, İsrail’in Yunanistan’a üç yıl süreyle Heron kiralayacağı bildirildi.

Kiralama ücretine ve Heron İHA’ların sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu insansız hava araçlarının “sınır güvenliği” için kullanılacağı belirtildi.

Yunanistan’a, kiralayacağı Heron’ları üç yılın ardından satın alma opsiyonu tanındığı kaydedildi.


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