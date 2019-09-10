Türk hekim ve ekibinden kişiye özel kanser tedavisi: Kansere karşı savaşçı hücre

Almanya Köln’de yaşayan Türk doktor Yadigar Genç ve ekibi, kanserle mücadele için yeni keşfedilen immünoterapi yöntemini geliştirip hastalara uyguladı. Hali hazırda cerrahi müdahale, kemoterapi ve ilaç tedavisi uygulandığını belirten Genç, yeni teknikle kişiye özel tedavi yöntemini hayata geçirdiklerini söyledi. Avrupa İlaç Denetim Dairesi’nden onay aldıklarını da ifade eden Yadigar Genç, şöyle konuştu: “Hastanın kendi kanından ürettiğimiz savaşçı hücreleri laboratuvarda duyarlı hale getirip, belirli kanser proteinleri de yükleyerek, aynı zamanda onkolitik virüsleri de kullanarak hastaya aşı bazında tekrar enjekte ediyoruz.

VİRÜSE NOKTA ATIŞI

Bu daha hedefsel, daha noktasal çalıştığı ve yan etkisi çok az olduğu için kanser tedavilerinde son zamanlarda ödüllendirildi. Bu yeni metodları kendi kliniğimizde hastalara uyguluyoruz.”

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENİP HASTALIĞI YENİYOR

Bağışık sistemi hücreleri çoğaldıkça tedavide başarı oranının da arttığına dikkat çeken Immun-Onkologisches Merkezi yöneticisi Dr. Wilfried Stücker, şöyle dedi: “Bağışık kuvvetliyse başarı şansı yüzde 80 olurken, bağışıklığı zayıf hastalarda başarı şansı yüzde 35’e düşüyor. Bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle yaptığı savaşı kazanmasına yardım etmeye çalışıyoruz. Amacımız içeriden bir savaş açarak hastanın kendi kendine yardım etmesi.”