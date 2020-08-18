Türk gencine işkence! Alman vahşeti

Almanya’nın Mülheim an der Ruhr kentinde polisin, ABD’li siyahi George Floyd’un öldürülmesine neden olan olaydaki gibi Türk gencin boynuna dakikalarca bastırması büyük tepki çekmişti. Şiddete maruz kalan Gök Ailesi, şikâyette bulunurken anne Fatma Gök, 8 Ağustos akşam saatlerinde yaşanan olayın detaylarını şöyle anlattı:

BIRAKIN BOĞULACAK



“Çekici aracımızı çekmek için geldi. Polis iki oğlum ile tartıştı. Çocuklarımın üzerine yürüyüp tartaklamaya başladılar, kelepçe taktılar. Eşimi de yere yatırdılar. Polislerden biri büyük oğlumun bacaklarına, diğeri ise boynuna baskı yapıyordu. Bu 10 dakika sürdü. Oğlumun nefes alamadığını söyleyip bırakmalarını istedim. George Floyd olayını hatırlatarak ‘Oğlumu öldüreceksiniz.’ diye bağırdım. Eşim ve büyük oğlum bir gece nezarethanede kaldı. Başkonsolosluk yetkilileri bizi ziyaret etti. Allah onlardan razı olsun.”

60 Saniyede Gündem

ALMAN POLİSİNDE AŞIRI SAĞ TEHLİKESİ



Alman makamlarının elinde, eyalet ve federal polis teşkilatlarında görevli memurların aşırı sağcı faaliyetleri ile ilgili en az 400 dosya bulunduğu bildirildi. Almanya’da yayımlanan haftalık haber dergisi Spiegel’in, federal ve eyalet içişleri bakanlıklarında yaptığı ilgili ankete göre, eyalet polis teşkilatlarında, 2014 yılından bu yana aşırı sağcı, ırkçı ya da Yahudi düşmanı faaliyet şüphesi ile 340 tutanak tutuldu. Federal İçişleri Bakanlığı’nın da, Federal Polis Teşkilatı içinde, 2012’den bu yana 36 aşırı sağcı, 25 ırkçı ve 12 de “İmparatorluk vatandaşı” hareketine yakınlık şüpheleriyle ilgili, polis memurları hakkında dosya tuttuğu belirtildi.

BİR OLAY DA DUSSELDORF’TA



Almanya’da bir diğer polis şiddeti ise Düsseldorf’ta 15 Ağustos günü yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin, aynı Floyd vakasındaki gibi bir kişinin boynuna diziyle bastırdığı görülüyor. İki polis memurunun görüntüyü çeken kişinin uyarılarına aldırış etmediği ve yerde yatan kişinin boynuna bastırmaya devam ettikleri görülebiliyor.

‘NEFES ALAMIYORUM’ IRKÇILIĞA KARŞI DÜNYANIN SLOGANI



ABD’nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs 2020 tarihinde bir polis yanlış ihbarına üzerine gözaltına aldığı siyahi Amerikalı George Floyd’u yere yüz üstü yatırarak ellerini arkadan kelepçelemiş boynuna 8 dakika 469 saniye boyunca diziyle bastırarak havasızlıktan ölmesine sebep olmuştu. Olay üzerine ABD’de günlerce protesto gösterileri yapılmış, Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ırkçılığa karşı tepkilerin ortak sloganı haline gelmişti.