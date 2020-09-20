TÜrk büyükelçiden WP'a yanıt: Ilımlı dedikleriniz Kaşıkçı'yı katletti

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Post yazarı David Ignatius’un Türkiye’yi radikalleşmekle suçlayıp, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri “Islam dünyasında yükselen ılımlı sesler” olarak tanımladığı 4 Eylül tarihli “Trump Erdoğan’ın Türkiye’sini neden destekliyor?” yazısına yanıt verdi.

Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlayan yazı için “Temelsiz ve irrasyonel” tabirlerini kullanan Kılıç, “Ignatius, sözde ılımlılaşmayı teşvik edenleri överken, aynı insanlar İslam dünyasında gerçek anlamda ılımlı seslerden biri olan Cemal Kaşıkçı’yı katletti” ifadelerini kullandı.