Türk bayraklı dövmeye ırkçılık

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Dortmund şehrinde yaşayan Oğuzhan Öz adlı 16 yaşındaki Türk genci, iddiaya göre elinde üç hilalli Türk bayrağı dövmesi olduğu gerekçesiyle okula alınmadı. Türk genci elindeki dövmeyi asla silmeyeceğini söylerken, babası da okula dava açmaya hazırlanıyor.

‘KAPATARAK GİR’ DEDİLER

Dövmeyi bantla kapatarak okula girebildiğini, arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Öz, şunları söyledi: “Babam benim için elime doğum günü hediyesi olarak üç hilalli Türk bayrağı dövmesi yaptırdı. Öğretmenim görünce çok kızdı. ‘Okula böyle giremezsin’ diyerek dövmeyi bantla kapattı. Öğretmenler anneme de aynısını söyledi. Daha sonra polis çağırdılar. Ben asla elimdeki Türk bayrağını silmeyeceğim. Kimse beni Türk olduğum için dışlayamaz”