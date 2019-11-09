Turistin eli ve yüzüğü köpekbalığının karnından çıktı

Civarda yakalanan bir kaplan köpekbalığına yapılan otopside, kayıp turistin eli ve alyansı bulundu. Karısı tarafından teşhis edilen adamın 44 yaşındaki Richard Martyn Turner isimli bir devlet memuru olduğu ifade edildi. Turist, cumartesi günü Re adası kıyısındaki bir gölcükte şnorkelle yüzerken görülmüştü.