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Kanada Havayollarına ait uçak türbülansa girdi, 37 kişi yaralandı

Kanada Havayollarına ait uçak türbülansa girdi, 37 kişi yaralandı

Kanada-Avustralya seferini yapan Kanada Havayollarına ait yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kanada’nın Vancouver kentinden Avustralya’nın Sydney şehrine sefer halindeki "Air Canada" uçağının türbülansa girmesi sonucu, 284 yolcu ve mürettebattan 37'sinin yaralandığı açıklandı. Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 269 yolcu ve 15 mürettebatı ile Vancouver-Sydney seferini yapan Kanada Havayollarına ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Hawaii bölgesi Pasifik Okyanusu’nda şiddetli türbülansa girdi. 

Ani türbülansa girdiği belirtilen ve Hawaii’nin başkenti Honolulu’daki Daniel K Inouye Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapan uçakta 9'u ciddi olmak üzere 37 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçaktaki yolculardan Avustralyalı Jess Smith sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, uçağın sallanmaya başlamasıyla uyandığını ve insanların uçağın tavanına çarptığını gördüğünü söyledi.

Burnundan yaralandığını belirten bir başka yolcu Tay Maggs, ‘‘Burnum ezildi ve ağrıyor. Şimdi neden her zaman emniyet kemerini takmam gerektiğini biliyorum.’’ ifadelerini kullandı. Kanada Havayollarından yapılan açıklamada, yolcularla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını aktarılarak, Avustralya’ya uçuşun bugün öğle saatlerinde planlandığı duyuruldu.

(AA)

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