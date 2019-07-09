Tüp bebekler karıştı, başkasının bebeğini doğurdu

ABD'nin California eyaletindeki CHA Tüp bebek merkezinde, IVF tedavisi görerek hamile kalan uzak doğu kökenli bir kadın, doğumdan sonra bebeklerin Asya kökenli olmadığını gördü.

BBC'nin haberine göre, ikiz erkek bebeklerin çifte ait olmadığı daha sonra DNA testiyle kanıtlandı.

Tüp bebek merkezine dava açan çift, doktorun tedavi sırasında kendilerine erkek embriyosu kullanmadığını söylediği halde ultrasonda bebeklerin cinsiyetinin erkek olarak görüldüğü, daha sonra doktorun, tedavi gören çifte yapılan tarama sonuçlarının hatalı olduğunu söylediği iddia edildi.

Çiftin, bebek sahibi olmak için yıllardır çabaladıkları ve 100 bin doların üzerinde para harcadıkları belirtiliyor. Çiftin avukatı BBC'ye yaptığı açıklamada, her ikisinin de tüp bebek merkezinin sorumsuz ve umursamaz davranışlarına maruz kaldığını söyledi.