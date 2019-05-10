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Tunus'ta göçmen faciası

Tunus'ta göçmen faciası

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı, Akdeniz açıklarında en az 50 göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği ve 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

Tunus resmi haber ajansı, bir göçmen teknesinin Akdeniz'de suya gömüldüğünü bildiriyor. Faciada en az 50 göçmen yaşamını yitirdi. Habere göre, yalnızca 16 göçmen kıyıya sağ salim çıkarılabildi.

BM rakamlarına göre, geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 262 göçmen boğularak can verdi. Aynı yıl Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 100 bini geçti.

2017'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 139'du.

5 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 2016 ise, en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti.

Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden yola çıkan göçmenler, çoğunlukla Libya-İtalya hattını kullanarak Avrupa'ya gitmeyi deniyor.

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