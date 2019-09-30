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Tunuslu hakimlere grevi sonlandırma çağrısı

Tunuslu hakimlere grevi sonlandırma çağrısı

Tunuslu Hakimler Derneği (AMT), kendi üyelerine 10 gündür devam ettikleri grevi sonlandırma çağrısı yaptı.

AMT'den yapılan yazılı açıklamada, dernek üyesi hakimlerden, bazı avukatların Tunus Asliye Mahkemesi'ndeki savcılık ofisine "baskın" düzenlemesine tepki olarak başlattıkları grevi sona erdirmeleri istendi.

Açıklamada, hakimlerin anayasal sorumluluklarının bir getirisi olarak ve söz konusu baskının yargıya intikal etmiş olması nedeniyle grevi sonlandırması gerektiği kaydedildi.

Tunus'taki Asliye Mahkemesi'nde 19 Eylül'de, aralarında 2013 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin savunma heyetinden üyelerin de bulunduğu bazı avukatlar, "Nahda Hareketi'nin gizli servisi" adıyla bilinen dava dosyasının, soruşturma hakimine gönderilmesi talebiyle başsavcılık ofisinde eylem yapmıştı.

Eylemden bir gün sonra hakimler, süresiz grev başlatmıştı.

(AA)

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