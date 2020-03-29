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  3. Tunus ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı

Tunus ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı

Tunus ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 278'e, Filistin'de ise 104'e yükseldi.

- FİLİSTİN

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 104'e çıktığını belirtti.

Milhim, yeni vakaların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katana beldesinde görüldüğünü, bunlardan 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı.

Filistin'deki Kovid-19 vakalarının 9'u Gazze Şeridi'nde, diğerleri ise Batı Şeria'da tespit edildi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan 724 test sonucunun 51'inin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 278'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Tunus'ta virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana toplam 2 bin 769 test yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklamıştı.


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