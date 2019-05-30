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30 Mayıs 2019 Perşembe 01:11 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 01:11

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Tuna Nehri'nde içinde 34 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Tuna Nehri'nde içinde 34 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı.

Macar basınında yer alan haberlere göre, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.

Macar Haber Ajansında (MTI) yer alan habere göre, nehre düşen yolcuların bir kısmının kurtarıldığı, diğerlerini arama çalışmalarının ise polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

Haberde ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi verilmezken, resmi makamlardan da konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AA

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