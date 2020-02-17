TSK rejim ordusunu bölgeden silecek!

Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçleri, İdlib şehrinin doğusunda kalan Halep kırsalına günlerdir bomba yağdırıyor. Etarıp ve Dara İzze ilçelerini kırsalında kalan bölgelerde muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus savaş uçakları ve rejim topçuları bölgedeki köyleri aralıksız vuruyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyulan bombardıman yüzünden on binlerce kişi daha yerinden oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, bölgedeki muhaliflere karadan obüs, çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve tanklarla destek olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Dara İzze'den başlayıp Eriha'ya uzanan kuzey güney ekseninde yaklaşık 60 kilometrelik bir hat üzerinde onlarca köyde ve askeri bölgede üsler kurarak Esed rejiminin önüne duvar ördü.

M5 otoyolu boyunca uzanan ve İdlib'in çevresini de tutan Mehmetçik, rejim güçlerinin ilerlemesine engel oluyor. Bölgedeki göçleri engellemek ve rejimin sivil katliamının önüne geçmek için 2 bin 500'den fazla zırhlı araç ve binlerce mavi bereli komandoyla cephe hattını tutan TSK, rejim güçlerini süpürmeye hazırlanıyor.

REJİM AĞIR KAYIPLAR VERDİ

Suriye'de son iki haftada yüzlerce rejim gücü etkisiz hale getirildi. Muhalifler, son bir haftada Esed rejimine ait biri İdlib'in güneyinde, diğeri de Halep'in batı kırsalında olmak üzere 2 helikopteri düşürdü. Muhalifler, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 12 araç, 24 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 ZPT, 4 ÇNRA, 2 İHA ve 2 adet iş makinesi imha etti, 2 helikopter düşürdü.

BİR YILDA 1 MİLYON 200 BİN KİŞİ KAÇTI

Rusya ve İran destekli Esed rejimine bağlı güçler, sivil katliamlarına devam ediyor. İdlib'deki yoğun saldırılar nedeniyle 1 Aralık 2019'dan bu yana en az 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk ederek yaşadıkları bölgeden kaçtı. Bunlardan 658 bini Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

SINIRA DUALARLA ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri, 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoyu sınır birliklerine gönderdi. Askeri araçların sınırdan geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.