İkinci muhbir ortaya çıktı: Çanlar Trump için çalıyor

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ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin olarak ikinci bir muhbir daha ortaya çıktı. Azil sürecinin resmen başlamasına yol açan muhbirin ardından, ikinci muhbirin de istihbarat yetkilisi olduğu bildirildi.

ABC News’in haberine göre, ilk muhbiri temsil eden avukat Mark Zaid, ikinci muhbiri de kendisinin temsil ettiğini ve muhbirin baş müfettiş ile görüştüğünü söyledi.

İkinci muhbirin, ABD Başkanı Trump’a yöneltilen suçlamalarla ilgili doğrudan bilgi sahibi olduğu aktarıldı.

Yedi sayfalık suçlama metninde “Trump’ın yabancı bir gücü (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy), siyasî rakibi Joe Biden’ı ve oğlu Hunter Biden’ı soruşturması için zorlaması” ve “ismi verilmeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin, Trump-Zelenskiy görüşmesinin kayıtlarını gizlemeye çalışması” gibi ifadeler yer alıyordu.

TRUMP NEDEN SORUŞTURULUYOR?

Bir muhbir, ABD Başkanı Donald Trump’ın “makamının gücünü kullanarak yabancı bir ülkeyi ABD’nin 2020 seçimlerine müdahil olmaya zorladığını” söyledi. Söz konusu iddia, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde “Joe Biden ve oğlu Hunder Biden’ın Ukrayna’daki yatırımlarının araştırılmasını” içeriyor.

SÜREÇ YASAL OLARAK MI İŞLETİLİYOR?

ABD’nin Başkanlık Seçimi’ne yabancı kurumların müdahil edilmesi ve kazanmak için yardım talep edilmesi suç teşkil ettiği için, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil süreci yasal olarak işletilebiliyor.

TRUMP AZLEDİLEBİLİR Mİ?

Demokratların hâkim olduğu Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azledilmesi yönünde karar çıkması durumunda, konu Senato’ya taşınacak. Fakat ABD Başkanı Trump, Senato’da Cumhuriyetçi bloğun çoğunlukta olmasına güveniyor.

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahil olduğu iddiasıyla Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “görevdeki bir başkanın yargılanamayacağı” açıkça dile getirilmişti.