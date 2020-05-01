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  3. Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin Trump'a, "Vuhan Viroloje Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm." diye yanıt verdi.

Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.


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