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  3. Trump'tan yeni Türkiye tweeti... YPG'nin kirli oyununu Trump da fark etti!

Trump'tan yeni Türkiye tweeti... YPG'nin kirli oyununu Trump da fark etti!

Trump'tan yeni Türkiye tweeti... YPG'nin kirli oyununu Trump da fark etti!

ABD Başkanı Donald Trump’tan Türkiye’nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Trump, PYD’nin ABD’yi dahil etmek için DEAŞ’lıları bırakıyor olabileceğini söyledi…

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı ve terör örgütü YPG/PKK ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

ABD içinden kendisine yönelen eleştirilere yanıt veren Trump,  "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi.

Cezaevindeki DEAŞ'lılar kaçtığı yönündeki açıklamaları değerlendiren Trump, Avrupa'ya suçlamalar getirdi. 

Trump, "Avrupa, DEAŞ'a katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. ABD ödesin dediler” mesajını paylaştı.

Trump belki de YPG/PKK’nın ABD’yi sürece dahil etmek için bir kısmını bırakıyor olabileceğini söyledi.

Trump ayrıca Türkiye’yi yine yaptırımla tehdit etti. 

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