Trump'tan yeni Türkiye tweeti... YPG'nin kirli oyununu Trump da fark etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı ve terör örgütü YPG/PKK ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

ABD içinden kendisine yönelen eleştirilere yanıt veren Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi.

Cezaevindeki DEAŞ'lılar kaçtığı yönündeki açıklamaları değerlendiren Trump, Avrupa'ya suçlamalar getirdi.

Trump, "Avrupa, DEAŞ'a katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. ABD ödesin dediler” mesajını paylaştı.

Trump belki de YPG/PKK’nın ABD’yi sürece dahil etmek için bir kısmını bırakıyor olabileceğini söyledi.

Trump ayrıca Türkiye’yi yine yaptırımla tehdit etti.