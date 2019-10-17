Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8434
  • 6,509
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması

Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması

Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik ederek, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." dedi.

Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda bugün varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. 

Söz konusu mutabakatı tebrik eden Trump, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." diye konuştu. 

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Buse Varol'dan dikkat çeken Müge Boz paylaşımı
Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı!
Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması!
<p>Ordulu arıcı ile tilki arasında adeta masallarda anlatılan bir dostluk hikayesi yaşandı. 40 yaşın

Tavuklarını Yiyen Tilkiye, İsim Takıp Beslemeye Başladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

ABD YPG'yi tünel savaşı için eğitti