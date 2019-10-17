Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması

Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda bugün varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu mutabakatı tebrik eden Trump, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.