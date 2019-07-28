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Trump'tan Türkiye ve Çin itirazı: Bu statüde olamazlar

Trump'tan Türkiye ve Çin itirazı: Bu statüde olamazlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü'nde Çin'e ayrıcalık yapıldığını öne sürerek gelişmekte olan ülkeleri belirleme kriterlerinin değiştirilmesi için talimat verdiği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından ABD Ticaret Temsilciliği'ne gönderilen yayınlanan belgeye göre Trump, aralarında Türkiye ve Çin'in de olduğu bazı ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılmasının yanlış olduğu görüşünde.

Belgede, "Dünyanın en zengin ülkelerinin gelişmekte olan ülkeler statüsünde bulunması, sadece diğer gelişmiş ülkelere değil, aynı zamanda özel ve ayrıcalıklı bir rejimin gerektiği ekonomilere de zarar veriyor. Gelecekte koyulacak kuralların göz ardı edilmesi de dahil olmak üzere DTÖ kurallarına ilişkin bu tür ihmaller göz ardı edilemez" dendi.

(Sputnik)

 

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