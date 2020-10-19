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  • Trump'tan Sudan'a tazminat şartı: Para ödendiğinde 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım
19 Ekim 2020 Pazartesi 21:56 | Son Güncelleme:

Trump'tan Sudan'a tazminat şartı: Para ödendiğinde 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım

Trump'tan Sudan'a tazminat şartı: Para ödendiğinde 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım
AA

ABD Başkanı Trump, Afrika ülkesi Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı. Trump, bu ödeme yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağı ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım."

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti. 

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurg

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