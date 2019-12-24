Trump'tan senatörlere mektup: Türkleri kaybederiz

Yavuz ATALAY/ WASHINGTON

TheDaılyBest haber sitesinde yer alan habere göre Başkan Trump, 7 sayfalık bilgi notunu ABD Dışişleri Bakanlığı eliyle gönderdi. ‘ABD Ulusal Güvenliği’ başlığı taşıyan mektup Türkiye karşıtlığında başı çeken Jim Risch ve Bob Mendez dahil tüm senatörlere ulaştırıldı.Mektubun Türkiye’ye ilişkin bölümünde yasa tasarısının hem NATO’ya zarar vereceğinin hem de Türkiye’yi Rusya’ya daha da yakınlaştıracağının altı çizildi.Türk bankalarını uluslararası piyasalardan kesmenin gerçekçi olmadığı ve bu yasa tasarısının ABD iş dünyasının Türkiye’yle olan bağlantısına zarar vereceği ifade edildi. Bir bütün olarak Türk-ABD ilişkilerinin zarar göreceği de ayrıca vurgulandı.Trump’ın tasarıda yer alan ve Suriye’den ABD’ye göçü kolaylaştıran bir maddeye ilişkin duyduğu kaygı da senatörlere iletildi. ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde 778 milyon dolarlık Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nı imzalamıştı. Torba yasa şeklindeki tasarıda Türkiye’ye karşı yaptırımları öngören maddeler de bulunuyordu.

O’Brien’le Suriye ve Libya’yı görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştüğü belirtildi. Kalın’ın, O’Brien ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğinin vurgulandığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin bu konudaki ilkeli tutumunun altının çizildiği ifade edildi.