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07 Kasım 2020 Cumartesi 19:23 | Son Güncelleme:

Trump'tan seçim açıklaması: Büyük bir farkla ben kazandım

Trump'tan seçim açıklaması: Büyük bir farkla ben kazandım
AA

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan seçimlere yönelik "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.

Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Arizona ve Nevada'nın ardından Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.

Öte yandan, Trump kampanyası bugün Philedelphia'da basın açıklaması yapacak.

Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti.

Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.

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