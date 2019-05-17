Trump'tan 'Savaş çıkar mı?' sorusuna kısa yanıt

TM Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Cumhurbaşkanı Ueli Maurer’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Tahran yönetimiyle savaş çıkacak mı?” sorusunu yanıtlayan Trump, “Umarım İran’la savaş çıkmaz.” dedi.

İRAN’IN TAVRI SERT OLDU

Öte yandan son dönemde ABD’den set açıklamalara İran’ın yanıtı da sert oldu. İran Devrim Muhafızları’nın Hukuk ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Komutanı Muhammed Salih Cokar, İran’ın geliştirdiği füzelerin, Basra Körfezi’ndeki ABD savaş gemilerine ulaşabileceğini söyledi.

ABD’ye ait savaş gemilerinin bölgeye yığılmasını değerlendiren İranlı komutan, “Kısa menzilli füzelerimiz, kolaylıkla Basra Körfezi’ndeki savaş gemilerine ulaşabiliyor. Füzelerimiz ayrıca 2 bin kilometre alanında bulunan her hedefi vurabiliyor.” diye konuştu.

ABD’nin İran’a karşı bir savaş başlatamayacağını ileri süren İranlı komutan, “Dünya enerjisinin yüzde 60’ından fazlası Batı Asya’dan elde ediliyor. Bölgede bir savaş çıkarsa dünyada enerji arzı sekteye uğrar. ABD ekonomisi de yeni bir savaşın maliyetini karşılayacak güçte değil.” dedi.

ABD’Lİ SENATÖRDEN TEHDİT

ABD’nin Arkansas senatörlerinden olan ve ülkenin önde gelen “şahin” dış politikacıları arasında yer alan Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, dün yaptığı açıklamada İran’a tehdit mesajı göndermişti. Savaş çığırtkanlığı yapmadığının altını çizen Cotton, “Ama iş o noktaya gelirse, ABD, İran’la yapacağı savaşı iki vuruşla kazanır.” demişti.