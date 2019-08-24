Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması

Güney Kore Ordu Komutanlığı tarafından Cumartesi sabahı erken saatlerde yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Sondok'tan Japonya Denizi'ne iki kez tanımlanamayan füze attığı kaydedildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili, "Ordumuz, ek denemeleri yakından takip ediyor. Hazırlık yapmış şekilde verilecek emirleri bekliyor" açıklamasında bulundu. Güney Kore Devlet Başkanlığı'nın Milli Güvenlik Konseyi'nin testlerle ilgili bir toplantı yapacağı ve sonucunun açıklanacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore tarafından yapılan füze denemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri test etmesinin yasak olmadığını söyledi. Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi'ne hareket etmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, "Kim Jong-un füzelerini test etmekten hoşlanıyor ama zaten kısa menzilli füzeleri hiçbir zaman sınırlamadık" sözlerini sarf etti ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin füze testi yaptığını ekledi. Trump ayrıca, "Çok iyi bir ilişkimiz var ama bu her an değişebilir. Ne olacağını göreceğiz. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bana oldukça dürüst oldu sanırım" ifadelerini kullandı.