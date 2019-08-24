Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması

Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması

Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması

Kuzey Kore bu sabah bir kez daha füze denemesi yapınca Güney Kore ve Japonya teyakkuza geçti. ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemesinin yasak olmadığını, herkesin denediğini söyleyerek, bu açıklamasıyla şaşırttı.

Güney Kore Ordu Komutanlığı tarafından Cumartesi sabahı erken saatlerde yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Sondok'tan Japonya Denizi'ne iki kez tanımlanamayan füze attığı kaydedildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili, "Ordumuz, ek denemeleri yakından takip ediyor. Hazırlık yapmış şekilde verilecek emirleri bekliyor" açıklamasında bulundu. Güney Kore Devlet Başkanlığı'nın Milli Güvenlik Konseyi'nin testlerle ilgili bir toplantı yapacağı ve sonucunun açıklanacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore tarafından yapılan füze denemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri test etmesinin yasak olmadığını söyledi. Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi'ne hareket etmeden önce gazetecilere verdiği demeçte, "Kim Jong-un füzelerini test etmekten hoşlanıyor ama zaten kısa menzilli füzeleri hiçbir zaman sınırlamadık" sözlerini sarf etti ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin füze testi yaptığını ekledi. Trump ayrıca, "Çok iyi bir ilişkimiz var ama bu her an değişebilir. Ne olacağını göreceğiz. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bana oldukça dürüst oldu sanırım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'
Mustafa'dan Melis'e flaş hamle
Mustafa Ceceli'den rapçilere destek
Serdar Ortaç: Chloe'yi düşman ilan ettiler
Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a zehir zemberek sözler
<p>Merkez Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların terörün i

Tarihi Surlar Millet Bahçesine Kavuştu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren en yeni yerler

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte perde arkaları