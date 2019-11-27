Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7787
  • 6,3572
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'tan 'Rocky' paylaşımı

Trump'tan 'Rocky' paylaşımı

Trump'tan 'Rocky' paylaşımı

Göreve geldiği günden bu yana Twitter paylaşımları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu defa başının, efsane "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump, Twitter üzerinden yine oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.

Başkan Trump, oyuncu Sylvester Stallone'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.

Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.  (AA)


Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
Yağmur Tanrısevsin'den flaş hamle! O görüntüler dostuğu bitirdi
Sadettin Saran soruları Defne Samyeli'yi kızdırdı!
Aşk yaşıyorlar mı? Beklenen açıklama geldi!
Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
<p>Suruç´ta yıllarca yaz aylarında mevsimlik işçi, kışın ise ekmek fırınlarında çalışan ilkokulu üçü

Mevsimlik İşçiydi, İngiltere´de Patron Oldu!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şanlıurfa'da ilgi odağı haline geldi! Her biri 80 kilo ağırlığında

Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti