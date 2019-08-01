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Trump'tan Rusya'ya Sibirya'daki yangın için yardım teklifi

Trump'tan Rusya'ya Sibirya'daki yangın için yardım teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sibirya'da geçen haftadan bu yana devam eden ve 3 milyon hektardan fazla ormanın kül olmasına neden olan yangını söndürme konusunda yardım teklifinde bulundu. Trump'ın teklifinden memnuniyet duyan Putin, ikili temasların devam etmesi önerisinde bulundu.

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sibirya'da geçen haftadan bu yana devam eden yangınları söndürme konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yardım teklifinde bulunduğunu bildirdi. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Putin, Trump ile telefonda görüştü.

PUTİN DE TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmede, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden yangınların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Trump, Sibirya'daki yangınları söndürme konusunda Putin'e yardım teklifinde bulundu" ifadelerine yer verildi. Putin'in, Trump'a teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, "Putin, Trump'ın yardım teklifinin, Rusya ile ABD arasında ilişkilerinin yeniden kurulmasını sağlayacağını vurguladı" değerlendirmesinde bulunuldu.

"İKİLİ TEMASLARA DEVAM EDELİM"

Açıklamada, tarafların, ikili temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya bölgesi ve doğusunda geçen haftadan bu yana devam eden yangın nedeniyle 3 milyon hektardan fazla ormanlık alanın yandığını ve 20 farklı bölgeden 500 yerleşim biriminin dumandan etkilendiğini duyurmuştu. Rusya'nın İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde acil durum ilan edilmişti.

(AA)

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