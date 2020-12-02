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  • Trump'tan Pompeo'ya İran konusunda yeşil ışık: 3. Dünya Savaşı çıkarmadan İran'a baskıyı artırmaya izin verdi
02 Aralık 2020 Çarşamba 01:09 | Son Güncelleme:

Trump'tan Pompeo'ya İran konusunda yeşil ışık: 3. Dünya Savaşı çıkarmadan İran'a baskıyı artırmaya izin verdi

Trump'tan Pompeo'ya İran konusunda yeşil ışık: 3. Dünya Savaşı çıkarmadan İran'a baskıyı artırmaya izin verdi
AA

ABD Başkanı Trump'ın, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, "3. Dünya Savaşı çıkarmadan İran'a baskıyı artırmaya izni verdiği" iddiası ortaya atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, "3. Dünya Savaşı çıkarmadan İran'a istediği kadar yüklenmesi" konusunda yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Amerikan Daily Beast haber sitesinin adının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, başta Pompeo olmak üzere ilgili diplomatlara ve yakın danışmanlarına İran konusunda "geniş kredi" verdi.

Haberde, son birkaç haftadır seçim sonuçlarına odaklanan Trump'ın dış politika konularıyla fazla ilgilenmediği ve özellikle İran konusunu tamamen Pompeo'ya bıraktığı ileri sürüldü.

Trump'ın Pompeo ile görüşmelerine şahit oldukları belirtilen iki kıdemli yetkiliye göre Donald Trump, "3. Dünya Savaşı çıkarmadığı sürece" İran'a uygulanan baskıyı artırması konusunda Pompeo'ya yetki verdi.

Habere göre Trump yönetiminin 20 Ocak'ta başkanlık görevini seçimleri kazanan Joe Biden'a devretmeden önce İran'a yeni ekonomik yaptırımlar açıklaması ve İran'ın ekonomisini zora sokacak adımlar atması bekleniyor.

Haberde ayrıca, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesi konusunda İsrail ile ABD istihbaratları arasında iş birliği yapılmış olabileceği iddiası da yer aldı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programına ilişkin yaptığı sunumda, programın mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

İran ise olaya hemen karşılık vermek yerine Biden yönetiminin iş başına gelmesini bekleyeceğini ima eden açıklamalar yapmıştı.

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