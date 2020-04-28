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  3. Trump'tan Nijerya'ya Kovid-19 yardımı teklifi

Trump'tan Nijerya'ya Kovid-19 yardımı teklifi

Trump'tan Nijerya'ya Kovid-19 yardımı teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede bu ülkeye ek yardım teklifinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Buhari, Kovid-19'a karşı verilen mücadele konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Trump, görüşmede, ABD'nin Nijerya halkının yanında olduğunu vurguladı ve bu ülkeye Kovid-19'la mücadele için ek yardım teklif etti.

Görüşmede, pandemiyle mücadelede iki ülke arasında iş birliği vurgusu yapıldı.


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