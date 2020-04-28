Trump'tan Nijerya'ya Kovid-19 yardımı teklifi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Buhari, Kovid-19'a karşı verilen mücadele konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Trump, görüşmede, ABD'nin Nijerya halkının yanında olduğunu vurguladı ve bu ülkeye Kovid-19'la mücadele için ek yardım teklif etti.

Görüşmede, pandemiyle mücadelede iki ülke arasında iş birliği vurgusu yapıldı.