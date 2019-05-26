Trump'tan Kongre'ye Körfez çelmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’e toplam 8.1 milyar dolarlık 22 anlaşmayı içeren silah satışını Kongre onayı olmadan gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Normal koşullarda ABD Kongresi’nin onayını gerektiren bu türden silah anlaşmaları için Trump’ın İran’la yaşanan gerilimi öne sürerek acil durum ilanını kullanması bekleniyor. Kongre kaynaklarından yansıyan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kongreye gönderdiği mektupta, söz konusu yetki kullanımı konusunda bildirimde bulunuldu. AFP, Pompeo’nun “Bu satışlar müttefiklerimizi destekleyecek, Ortadoğu’da istikrarı artıracak ve bu ülkelerin İran'ı caydırmalarına yardım edecek” dediğini aktardı. ABD Yönetimi, Türkiye'ye silah satışını ise sürekli geciktiriyor.

VETO EDİLENLER DE VAR

Silah satış anlaşmaları, Kongre üyelerince daha önce veto edilen teçhizatı da kapsıyor. Bunlar arasında Raytheon ve Lockheed Martin silah şirketlerinin Javelin tanksavar füzeleri, Raytheon’un isabet güdümlü mühimmatı ile Boeing’in ürettiği F-15 savaş uçaklarının da yer alıyor.

Trump, Riyad'la Mayıs 2017'de de 110 milyar dolarlık silah anlaşması yapmış, Kral Selman ve Mısır lideri Sisi ile 'Küre' pozu vermişti.

Bu kıyak bizi hiç şaşırtmadı

Silah satışlarını gözden geçiren Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli Demokrat üyesi olan Senatör Bob Menendez, “Trump yönetiminin bir kez daha uzun vadeli ulusal güvenlik çıkarlarımızı önceleyememesi ya da insan haklarını savunamamasından, bunun yerine Suudi Arabistan gibi otoriter ülkelere kıyak yapmasından hayal kırıklığına uğradım ama şaşırmadım” dedi. Trump yönetimi ile ABD Kongresi arasındaki Suudi Arabistan anlaşmazlığı Yemen savaşı ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi dolayısıyla bir üst safhaya taşınmıştı. ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısı her iki kanatta kabul edilmişti.

İran’dan sert tepki: Gemilerinizi batırırız

ABD, Ortadoğu’ya 1500 ilave asker konuşlandırma kararını duyurduktan hemen sonra Tahran'dan sert tepki geldi. İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, “ABD bölgeye 2 savaş gemisi göndererek bizimle oyun oynamasın. En ufak bir aptallık yaparlarsa, iki füze ya da iki gizli silah kullanarak bu gemilerini mürettebatı ve uçaklarıyla birlikte denizin dibine yollarız” dedi.