Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Trump'tan kazada ölen gencin ailesine açık çek

Trump'tan kazada ölen gencin ailesine açık çek

Trump'tan kazada ölen gencin ailesine açık çek

ABD Başkanı Trump, bir Amerikalı diplomat eşinin, trafik kazasında ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine “çek yazmayı” teklif ettiği belirtildi.

Harry Dunn adlı gencin ailesinin sözcüsü Radd Seiger, 15 Ekim’de Trump’la Beyaz Saray’da yapılan görüşmede Trump’ın asıl niyetini ağzından kaçırdığını belirtti. Gencin annesi Charlotte Charles ise “Harry’i geri getirmeyecek. Adalet yerini bulmalı” dedi. Charles, kaza sonrası ABD’ye kaçan diplomat eşinin İngiltere’ye dönerek hesap vermesi gerektiğini vurguladı. İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos’ta meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Dunn’ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas’ın otomobili çarpışmıştı.


Ünlü şarkıcı dehşet saçtı
Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
Demet Özdemir'in yeni dizisi ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'

Mevlid Kandili’nde Yapılacak İbadetler Nelerdir? Mevlid Kandili Gecesi Neler Yapılabilir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

AP üyesi Zdechovsky'den Diyarbakırlı annelere destek

Resulayn´da teröristlerin eğitim kampı ortaya çıkarıldı