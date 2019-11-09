Trump'tan kazada ölen gencin ailesine açık çek
ABD Başkanı Trump, bir Amerikalı diplomat eşinin, trafik kazasında ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine “çek yazmayı” teklif ettiği belirtildi.
Harry Dunn adlı gencin ailesinin sözcüsü Radd Seiger, 15 Ekim’de Trump’la Beyaz Saray’da yapılan görüşmede Trump’ın asıl niyetini ağzından kaçırdığını belirtti. Gencin annesi Charlotte Charles ise “Harry’i geri getirmeyecek. Adalet yerini bulmalı” dedi. Charles, kaza sonrası ABD’ye kaçan diplomat eşinin İngiltere’ye dönerek hesap vermesi gerektiğini vurguladı. İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos’ta meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Dunn’ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas’ın otomobili çarpışmıştı.