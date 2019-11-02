Trump'tan itiraf: Ben vurulsam Melania ağlamaz
ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise’in birkaç yıl önce vurulmasından bahsederken “Scalise’in eşi onunla hastanede tanıştığım gün gözleri düşecekmiş gibi ağlıyordu. Benimkinin (First Lady Melania Trump) vermeyeceğini biliyorum” dedi.
Öte yandan Trump, ailesinin ve kendisinin ikametgahlarının artık New York yerine Florida olacağını belirterek, “Her yıl (New York) şehre milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen, hem şehrin hem de eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum” dedi.