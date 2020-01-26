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  3. Trump'tan İran'ın yaptırımlar kalkarsa müzakereye hazırız teklifine 'Hayır, teşekkürler' yanıtı

Trump'tan İran'ın yaptırımlar kalkarsa müzakereye hazırız teklifine 'Hayır, teşekkürler' yanıtı

Trump'tan İran'ın yaptırımlar kalkarsa müzakereye hazırız teklifine 'Hayır, teşekkürler' yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa ABD ile müzakerelere dönülebileceği teklifini 'Hayır, teşekkürler!' diyerek reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yaptırımların kaldırılması durumunda ülkesinin müzakerelere açık olduğu yönündeki sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. 

Donald Trump, ''İran Dışişleri Bakanı, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa müzakere etmek istediğini söylüyor. Hayır, teşekkürler!'' paylaşımında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ''Bizim için Beyaz Saray'da kimin oturduğunun bir önemi yok, önemli olan nasıl hareket ettikleri. Trump yönetimi geçmişteki hatasını düzeltebilir, yaptırımları kaldırabilir ve müzakere masasına geri dönebilir. Biz hala müzakere masasındayız, ayrılanlar onlar.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA


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