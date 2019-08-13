Trump: Yuandaki düşüş ABD için olumlu bir gelişme

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump şunları yazdı:

"Çin dövizindeki devasa devalüasyonla ABD ekonomisine giren milyarlarca dolar, Çin´in ABD´ye hediyesidir. Fiyatlar yükselmedi, enflasyon yok. Çiftçiler, Çin´in harcadığından çok daha fazla kazanıyor. Yalan haberciler bunu söylemiyor!"

Çin Salı günü yuan değerini dolar karşısında 7.0326 dolar olarak belirlemişti.

(DHA)