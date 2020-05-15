Trump'tan Hindistan'a solunum cihazı yardımı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin, dostumuz Hindistan'a solunum cihazları bağışlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yanında olduklarını vurgulayan Trump, "Aşı geliştirilmesi hususunda da Hindistan ile iş birliği içerisindeyiz. Bu görünmez düşmanı birlikte yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)