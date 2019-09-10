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  3. Trump'tan flaş karar! John Bolton'ı görevden aldı

Trump'tan flaş karar! John Bolton'ı görevden aldı

Trump'tan flaş karar! John Bolton'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı.

Trump yayınladığı mesajında, “Dün gece John Bolton’a hizmetlerinin artık Beyaz Saray’da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John’dan bu sabah istifasını istedim. John’a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı’nı açıklayacağım” diye yazdı.

(DHA)

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