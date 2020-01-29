Trump'tan Filistin'i yok etme planı! İsrail'e işgal ve ilhak hakkı tanınıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte Beyaz Saray’da ‘Ortadoğu Planı’nı açıkladı. Toplantıya sadece İsrail tarafından yetkililer katıldı, Filistinliler yoktu. Sözde barış planı kapsamında Kudüs’ün, İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul edileceğini açıklayan Trump, “Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak” dedi. İşte Trump’ın açıklamaları:

İTTİFAKIMIZ GÜÇLÜ: 80 sayfalık planımız en detaylı teklif olarak tarihe geçmiştir. Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. İsrail’de herkes barış istiyor, herkesin desteğini aldık. İsrail ile ittifakımız her zamankinden daha güçlü.

KUDÜS İSRAİL’İN BAŞKENTİ: İsrail’le ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız. Kudüs İsrail’in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

AKSA İŞGALCİYE BIRAKILACAK: Herkesin Mescid’i Aksa’yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız. İsrail, Ürdün Kralı Hüseyin ile çalışarak Mescid-i Aksa ve Harem-ül Şerif gibi kutsal yerlerin mevcut durumunun korunmasını sağlayacak.

SİZİN İÇİN ÇOK ŞEY YAPTIM: Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıdım. Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıdım. Belki de en önemlisi İran’la yapılan korkunç anlaşmadan ABD’nin çıkmasını sağladım.

FİLİSTİN’E ‘TERÖR’ SUÇLAMASI: Bunun Filistinliler için de iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Görecekleri en büyük fırsattır. Filistin terörü reddederse devlet olarak tanınacak.

50 MİLYAR DOLARLIK RÜŞVET: Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak. Yeni Filistin devletine çok büyük yatırım yapılacak. 50 milyar dolarlık bir yatırımla birlikte yeni kurulacak olan Filistin devletinin ekonomisini tesis etmesine yardımcı olacağız.

FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN 4 YIL MÜZAKERE: Benim vizyonum Filistinlilere devlet olmanın gereklliiğini gerektirecek zamanı kazandırmaktır. Barış yolunu seçerseniz ABD ve birçok ülke orada olacak, yanınızda olacak. Bunu yaparlarsa işe yarayacak. 4 yıl boyunca Filistin İsrail ile müzakere edebilecek.

SÜLEYMANİ’Lİ MESAJ: İran rejimi büyük oranda zayıflamış durumda. Kasım Süleymani’yi, dünyanın bir numaralı teröristini, ortadan kaldırdık. Hizbullah’ın başı ile iyi şeyler peşinde değillerdi. İsrail nefretini yaymaya çalışıyorlardı, Kudüs’ü özgürleştirmek için İsrail’le savaşmamız gerek diyorlardı, İsrail’in düşman olduğunu söyleyerek Ortadoğu’yu bölmeye çalışıyorlardı.

İSLAM DÜNYASI TANISIN: Kudüs güvenli açık ve demokratik bir kenttir. Herkese kapıları açıktır. İslam dünyası 1948’de İsrail’i tanımak yerine saldırmakla yaptıkları hatayı düzeltmelidir. İslam dünyası artık yeni İsrail devletini tanımalıdır.

İŞGAL MEŞRULAŞTIRILIYOR: Trump’ın ardından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin tek taraflı Ortadoğu barış planı kapsamında (Batı Şeria’daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı. İsrail istediği zaman Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “ilhak” edebilecek.

6 MİLYON MÜLTECİ DÖNEMEYECEK: Plana göre İsrail’in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini de ifade eden Netanyahu, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını açıkladı. (Filistin İstatistik Kurumu’nun verilerine göre yaklaşık 12,5 milyonluk Filistin nüfusunun 5 milyon 900 bini mülteci olarak yaşıyor.)

Netanyahu ve İsrail’e övgüler yağdıran Trump, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne “barış çabalarını destekledikleri için” teşekkür etti.

RUSYA’DAN PLANA TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Planı inceleyeceğiz. Önemli olan Filistin’in ne düşündüğü. Kararı çatışan taraflar alacak, ABD değil.”

ANKARA: İŞGAL VE ZULME İZİN VERMEYİZ

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Filistin’de işgali yasallaştıran planına tepki gösterdi: İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Filistin-İsrail meselesine “çözüm bulmak” iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu belirterek, “İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz” değerlendirmesine yer verildi.

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Kudüs’ün, Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu’ya barış gelemez.”



TÜRK BASIN MENSUPLARINA AMBARGO

Türk gazeteciler Beyaz Saray’daki toplantıya alınmadı. NTV’nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay: Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı. Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington’daki Türk gazeteciler alınmadı.

BAE, BAHREYN VE UMMAN ELÇİLERİ KATILDI

İşgal planını İsraul için çok büyük tarihi bir kazanım olarak değerlerinden Netanyahu “Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ın burada elçilerini görmek çok güzel, ne kadar önemli bir anda olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“KUDÜS SATILIK DEĞİL”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı. “Kudüs satılık değildir” diyen Abbas, “Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan’ın bu planını kabul etmesi mümkün değil” açıklamasını yaptı.

HAMAS: ÖFKEYLE KARŞILIYORUZ

Hamas yönetimi, Trump’ın planını saçmalık olarak nitelenedirdi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zühri, “Trump’ın açıklamaları düşmanca ve şiddetli öfkeyle karşılanacak. Kudüs Filistin toprağı olacak” dedi.

İSRAİL GAZETESİ HAKAN FİDAN’I HEDEF GÖSTERDİ

İsrail’de Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ı hedef gösterdi. Pazit Rabin imzasıyla çıkan yazıda, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ve Fidan’ın “birbirine çok benzediği” belirtilerek, “Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Fidan’ın komplolarına odaklanma zamanı” şeklinde skandal ifadelere yer verildi.