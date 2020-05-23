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  3. Trump'tan eyalet valilerine çağrı: İbadethanelerin açılmasına izin verin
23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:41 | Son Güncelleme:

Trump'tan eyalet valilerine çağrı: İbadethanelerin açılmasına izin verin

Trump'tan eyalet valilerine çağrı: İbadethanelerin açılmasına izin verin

ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valilerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kapatılan camiler de dahil olmak üzere ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini isteyerek, aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor." dedi.

Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığını anımsatan Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum."

İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.


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