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  • Trump'tan Dağlık Karabağ çıkışı: Ateşkesin bozulması hayal kırıklığı
28 Ekim 2020 Çarşamba 10:03 | Son Güncelleme:

Trump'tan Dağlık Karabağ çıkışı: Ateşkesin bozulması hayal kırıklığı

Trump'tan Dağlık Karabağ çıkışı: Ateşkesin bozulması hayal kırıklığı
AA

ABD Başkanı Trump, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasıyla ilgili soruya "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Çok uzun süredir bu konuyla uğraşıyorlar. Evet ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasıyla ilgili "hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Trump, Michigan eyaletinde düzenleyeceği miting için uçağına binmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmuş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusu üzerine Trump, "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Çok uzun süredir bu konuyla uğraşıyorlar. Evet ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı." ifadesini kullandı.

Uzun süredir aralarında anlaşmazlık olan ülkelerde ateşkesin bozulduğunun görüldüğünü belirten Trump, "Onlar tekrar bir araya gelecektir." dedi.

Ermenistan, Azerbaycan köyünü misket bombasıyla vurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu bildirmişti.

Hacıyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/ <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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