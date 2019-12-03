Trump'tan çok önemli Türkiye açıklaması: 'İyi iş çıkarıyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi. O çok iyi bir NATO üyesi. İyi iş çıkarıyorlar, sınırlarından çekildik. Bağdadi operasyonunda bize yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Türkiye'nin S-400 sorunuyla ilgili olarak ise, "Türkiye ABD silahlarını almak istiyordu fakat Obama bunu engelledi. Bu yüzden onlar da Rusya'dan aldılar." diye konuştu.