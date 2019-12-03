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  3. Trump'tan çok önemli Türkiye açıklaması: 'İyi iş çıkarıyorlar'

Trump'tan çok önemli Türkiye açıklaması: 'İyi iş çıkarıyorlar'

Trump'tan çok önemli Türkiye açıklaması: 'İyi iş çıkarıyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz iyi. O çok iyi bir NATO üyesi. İyi iş çıkarıyorlar, sınırlarından çekildik. Bağdadi operasyonunda bize yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Türkiye'nin S-400 sorunuyla ilgili olarak ise, "Türkiye ABD silahlarını almak istiyordu fakat Obama bunu engelledi. Bu yüzden onlar da Rusya'dan aldılar." diye konuştu.


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