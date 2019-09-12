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Trump'tan Bolton'ı kovmasıyla ilgili dikkat çeken yorum: Beni engelliyordu

Trump'tan Bolton'ı kovmasıyla ilgili dikkat çeken yorum: Beni engelliyordu

ABD Başkanı Trump, görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, "O beni engelliyordu." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından, Florida Senatörü Marco Rubio'nun, "Az önce Başkan Trump ile görüştüm. Önceki danışmanının (Bolton) bazı fikirlerine katılmadığı doğru ama başkan bana birçok konuda tam olarak ters düştüklerini anımsattı." mesajını alıntılayarak, paylaşımda bulundu.

Başkan Trump, "Aslında, Venezuela ve özellikle Küba konusundaki fikirlerim, John Bolton'ınkilerden daha güçlüydü. O, beni engelliyordu." ifadelerini kullandı. 

TRUMP'TAN BOLTON'A SERT SÖZLER 

Uzun süredir özellikle Venezuela ve İran konusunda Trump ile anlaşamadığı ileri sürülen John Bolton salı günü görevden alınmıştı.

Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Bolton'ın Kuzey Kore için Libya modelini önermesini "facia" olarak nitelendirerek, bu noktadan sonra ayrıldıklarını vurgulamış, "Kim Jong Un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi." demişti.

Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulayan Trump, Bolton'ı "Bay Sert Adam (Mr. Tough Guy)" olarak nitelendirmişti.

(AA)

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