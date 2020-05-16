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  3. Trump'tan beklenmedik değişiklik! O ismi görevden aldı

Trump'tan beklenmedik değişiklik! O ismi görevden aldı

Trump'tan beklenmedik değişiklik! O ismi görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick'i görevden aldığı bildirildi.

Amerikan "Politico" dergisinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye gönderdiği mektupta Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick’i görevden aldığını belirtti.

Mektupta "Federal programları ve faaliyetlerin etkinliğini, ekonomiyi teşvik etmemiz aşırı derecede önemli. Başmüfettiş bu hedeflerin başarılmasında kritik bir rol üstlendi" ifadelerini kullanan Trump, Senatonun rızası ve tavsiyesiyle Linick’i görevden aldığını ve Başmüfettişlik pozisyonu için "tamamen güvendiği ve uygun vasıfları taşıyan" birinin adaylığını Senato'ya sunacağını kaydetti.

Haberde, Trump’ın Linick’i görevden alma niyetini Kongre'ye bildirdiği ve kararın 30 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

(AA)


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