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Trump'tan akılalmaz tehdit: Bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

Trump'tan akılalmaz tehdit: Bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

ABD Başkanı Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Orta Doğu'da neler olacağını göreceğiz. Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulundu, buradaki süreç hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

İran'a olası bir askeri müdahale konusunda konuşan Trump, "Orta Doğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." ifadelerini kullandı.

Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Orta Doğu'da polis olduk. Bu korkunçtu."

Sınıra inşa edilen duvar ile güney sınırındaki yasa dışı göçmen krizini çözeceklerini vurgulayan Trump, "Artık daha fazla insan gelemeyecek." dedi.

(AA)

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