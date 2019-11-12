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  3. Trump'tan AB'ye 'Ticari engelleri Çin'den daha kötü' eleştirisi

Trump'tan AB'ye 'Ticari engelleri Çin'den daha kötü' eleştirisi

Trump'tan AB'ye 'Ticari engelleri Çin'den daha kötü' eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliğinin (AB) ticari politikalarını eleştirerek, 'ticari engellerinin birçok yönden Çin'den daha kötü' olduğunu söyledi.

Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, AB ve Çin'e yönelik eleştirilerde bulundu.

AB'nin ticari engellerinin ABD'li üreticiler için ''adil'' olmadığını belirten Trump, ''AB'nin (ticari) engelleri korkunç, birçok yönden Çin'den daha kötü.'' dedi.

- "Çin, anlaşma yapmak için ölüyor"

Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ise ''Anlaşma yapmak için ölüyorlar, anlaşma yapmak isteyip istemediğimize karar verecek olan biziz. Çin ile önemli bir ticaret anlaşması yapmaya yakınız, yakında olabilir.'' diye konuştu.  (AA)


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