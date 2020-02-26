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  3. Trump'ın ziyareti sırasında ülke karıştı: 20 ölü, yaralıların sayısı da 189'a yükseldi

Trump'ın ziyareti sırasında ülke karıştı: 20 ölü, yaralıların sayısı da 189'a yükseldi

Trump'ın ziyareti sırasında ülke karıştı: 20 ölü, yaralıların sayısı da 189'a yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Hindistan'da vatandaşlık yasası nedeniyle çıkan olaylar dinmiyor. Hindistan'da bir süredir protestolara neden olan tartışmalı vatandaşlık yasası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, yaralıların sayısı da 189'a yükseldi.

Hindistan'nın başkenti Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolar devam ediyor. Yasayı destekleyenler ile karşıtları arasında çatışmalar yaşanırken, Reuters ajansı yaşananların boyutunu gözler önüne seren kareleri servis etti

TRUMP'IN ZİYARETİNE DENK GELEN ÇATIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi Hindistan ziyaretine denk gelen çatışmalarda, Delhi'de şu ölü sayısı 20'ye yükseldi

Geçen yıl sonunda onaylanan Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor.

EN FAZLA ÖLÜMLÜ OLAY

Son çatışmalar, Hindistan'ın başkentinde onlarca yıldır yaşanan en fazla ölümlü olay oldu.

Delhi'de yasaya karşı çıkan ve destekleyen gruplar arasında Pazar günü başlayan çatışamalar, Müslüman azınlığın yaşadığı kuzeydoğu Delhi'de yoğunlaştı.

ABD Başkanı Trump çatışmaların "Hindistan'ın iç işi" olduğunu söyleyerek yorum yapmadı ancak ülkedeki dini özgürlükler konusunu görüşmelerinde gündeme getirdiğini ve hükümetin cevabından "çok etkilendiğini" belirtti.

Sokak ortasında taşlar ve sopalarla birbirine giren insanların yanı sıra polislerin de dahil olduğu olaylarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan da yaralandı.


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